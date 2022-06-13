القوى العاملة: تعيين 416 شابا.. والتفتيش على 286 منشأة بالفيوم

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 416 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب "قادر باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1488 من راغبى عمل منهم 14 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضى، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 273 منشأة، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 13 منشأة، كما تم بحث 63 شكوى عمالية فردية.
وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 78 منشأة، يعمل بها 6616 عاملا، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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