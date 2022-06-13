عاجل.. الزراعة: وقعنا بروتوكولات لتوفير رؤوس ماشية بمواصفات عالية

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الـ8 سنوات الماضية شهدت دعما غير مسبوق من القيادة السياسية وذلك لتأمين احتياجات الأمن الغذائى لكل مواطن على أرض مصر.





وأضاف القصير، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، أن الأهداف الرئيسية لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى "تحسين سلالات قطعان الأبقاء والجاموس المحلية، تمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد، تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين".

وأكد وزير الزراعة أن الثروة الحيوانية تعد بوابة الامن الغذائى إذ توفر مكاسب عديدة، مشيرًا إلى أن تنمية الثروة الحيوانية تواجه عدة تحديات والدولة تسعى للتغلب عليها.

وتابع: "استهدفنا تحسين السلالات الحيوانية من خلال رفع كفاءة الوحدات البيطرية"، مضيفًا أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات لتوفير رؤوس ماشية بمواصفات عالية، كما تم الانتهاء من تطوير عدد من المراكز لإنتاج الألبان.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ عددا من الإجراءات بهدف تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد.