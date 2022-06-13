عاجل- جهاز الخدمة الوطنية: الطاقة الاستيعابية لمجمع السادات 5 آلاف رأس حلاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أن إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية "لحومها وألبانها".



وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 طن لحوم حية / دورة ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان.

ويأتى إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان المتكامل بمدينة السادات، ليؤكد مضى الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية.