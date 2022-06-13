عاجل.. رئيس أكاديمة البحث العلمى: دعم الرئيس السيسى كبير وغير مسبوق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء.

وأشار إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على لقاء العلماء سنويا، وتكريمهم، يدل على تقدير مصر لدور العلم فى بناء الإنسان، لافتًا إلى توجيهات الرئيس السيسى بزيادة مخصصات البحث العلمى والتى تضاعفت 3 مرات خلال آخر 7 سنوات، وإنشاء مركز للبحوث فى كل مشروع، إضافة إلى صدور قوانين محفزة للبحث العلمى.

وشدد محمود صقر رئيس أكاديمة البحث العلمى، على أن مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، تستهدف تحقيق الأمن الغذائى، خصوصًا فى ظل الزيادة السكانية، وتعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من التحديات.

وبين أن مشروعات الإنتاج الحيوانى بالسادات تضم واحدًا من أحدث المراكز فى مجال البحوث الزارعية، وتَرصد الأمراض الوبائية، مزودًا بأحدث الأجهزة الموجودة فى العالم.

واردف: سيتم العمل من خلال المركز على زيادة الإنتاجية، وتطوير منظومة وطنية لترصد الأمراض الوبائية العبارة للحدود، وتوفير طعام صحى آمن للمواطن، وإنتاج محلى من الأعلاف عبر المخلفات الزراعية، إضافة إلى توفير منح دراسية للأوائل لإجراء أبحاثهم بالتعاون مع الجامعات المصرية.