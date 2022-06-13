رئيس مجلس الدولة: تعيين القاضيات واقع يشهد له الجميع بالنجاح

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائى داخل المجلس وأثبتن أن تولى المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.





وأوضح أنه منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس فى النهوض سويا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك فى كلمته اليوم، الإثنين، خلال أداء 39 قاضية بدرجتى مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللاتى انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين المرأة فى العمل القضائى.

وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفانى فى أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة فى مجالات العمل القانونى والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.

يذكر أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدا وحاصلات على الماجستير، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراة.

ويأتى تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجى دفعة 2021 فى بداية السلم القضائى لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.