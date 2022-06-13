عاجل.. السيسى يفتتح مشروعات إنتاج حيوانى وألبان بالفيديو كونفرانس (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر الفيديو كونفرانس اليوم الإثنين، عددا من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان خلال افتتاحه مشروع مجمع الانتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.





وتضمنت المشروعات مجمع إنتاج الألبان رقم 2 النوبارية، ومجمع الإنتاج الحيوانى رقم 6 بشمال التحرير النوبارية، ومجمع الإنتاج الحيوانى رقم 7 بمحافظة الوادى الجديد، والمجزر الآلى بسفاجا محافظة البحر الأحمر.

ويهدف إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية "لحومها وألبانها"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 5ر1 طن لحوم حية / دورة ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان.

يضم المركز العلمى مستشفى بيطريا، ومبنى للولادة وآخر للتلقيح الصناعى و6 مزارع فرعية و5 حلاب ومزرعة تسمين على مساحة ألف فدان، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بحفظ الألبان ونقلها، بخلاف محطة معالجة مياه الصرف الصحى الآدمى بطاقة 100 متر مكعب / يوم.

كما يضم المركز محرقتين للتخلص الآمن والصحى من المخلفات البيولوجية، بجانب مجرشتين بقدرة 10 أطنان / ساعة لجرش الحبوب وتجهيز الأعلاف و7 آبار ارتوازية.

يأتى إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان المتكامل بمدينة السادات، ليؤكد مضى الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية.