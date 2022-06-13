عاجل.. السيسى يشاهد فيلم «حلم جديد» خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء.

وأبرز الفيلم حرص القيادة السياسية على النهوض بالزراعة المصرية، وتوفير الخدمات للفلاح المصرى، لزيادة الإنتاج، وتغيير حياة الناس.



كما لفت إلى جهود الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الحيوانى، وتحقيق الأمن الغذائى.

وتتحرك الدولة المصرية بشكل واضح تجاه رفع نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج الحيوانى والزراعة والصناعة، والاعتماد عليها بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى، بهدف الوصول إلى اقتصاد منتج.

ويهدف إنشاء "مركز مدينة السادات" فى الأساس لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية "لحومها وألبانها"، ضمن خطة لفترة معينة.