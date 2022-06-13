عاجل.. الوطنية للإنتاج الحيوانى: نعمل ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد صلاح عيسى، رئيس مجلس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، إن افتتاح مشروع الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، يأتى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائى.





جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء.

وأضاف أن الشركة وفرت ماشية، ووزعتها على صغار المربين، مع إبرام عقود مع شركات القطاع الخاص لتوريد 60 ألف رأس لمحافظة البحيرة، وإدارة مصنع الجبن الجاف بمحافظة الإسكندرية، مع توقيع برتوكلات تعاون مع وزارة البحث العلمى لتطوير العمل، وذلك بهدف النهوض بالإنتاج الحيوانى.

وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 1000فدان، ومكون من 6 مزارع نموذجية، كما يضن مزرعة تسمين بها 3 لآلاف رأس، إضافة إلى مركز علمى للأبحاث والتطوير، وذلك لمواكبة التقدم العلمي في تنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن المركز يستهدف توطين السلات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتدريب طلبة الدراسات العليا على ذلك.

وشدد الدكتور محمد صلاح عيسى على أن المشروع يحمل فى طياته خطوات جادة لتنيمة الثورة الحيوانية، ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

وتتحرك الدولة المصرية بشكل واضح تجاه رفع نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج الحيوانى والزراعة والصناعة، والاعتماد عليها بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى، بهدف الوصول إلى اقتصاد منتج.

ويهدف إنشاء "مركز مدينة السادات" فى الأساس لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية "لحومها وألبانها"، ضمن خطة لفترة معينة.