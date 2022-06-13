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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703884/أولياء-أمور-تطلق-مبادرة--الإجازة-متعة-وإفادة-للاستغلال-أجازة-المدارس

أطلقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مبادرة " الإجازة متعة وعافية"، ليتمتع طلاب المدارس بقضاء أجازة سعيدة بعد انتهاء العام الدراسي.

وضع برنامج للإجازة

وقالت الحزاوي، إنه كل عام يتجدد السؤال ويتجدد الحيرة كيف سيقضي الأبناء إجازتهم الصيفية؟، ونجد أنه لابد من وضع برنامج للإجازة ويكون هناك اهتمام بالجانب الترفيهي وكذلك جانب تنمية المواهب وتعلم أشياء جديدة و تقوية الضعف الدراسي حيث هناك بعض الطلاب يعانون من ضعف في بعض المواد كاللغات مثلًا والإجازة فرصة مناسبة لمعالجة هذه المشكلة .

وطالبت الحزاوي، بألا نغفل أن الإجازة لابد أن يكون فيها جانب من مرح والراحة، فالأبناء أثناء الدراسة عانوا من ضغوطات كثيرة سواء ضغطنا عليهم أو ضغط المدرسة من أجل التحصيل الدراسي، لذلك يجب الاهتمام في برنامج الإجازة أن يكون متوازن فتكون الإجازة ممتعة ومسلية ومفيدة، ويمكن إشراك الأبناء في عمل هذا البرنامج لضمان نجاحه .

ممارسة الهوايات

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أهمية برنامج الإجازة، بأن يقضي علي الملل من الإجازة وكذلك استغلالها استغلال أمثل وسيخرج الأبناء من الإجازة لديهم توازن صحيًا ونفسيًا، موضحة أن أهم بند في برنامج الإجازة هو ممارسة الهوايات التي تسهم في خروج الطاقة الكامنة بداخل الأبناء بشكل إيجابي و بناء شخصيتهم و اكتساب صفات كريمة .

تابعت: "يمكن من خلال الإجازة تقوية الروابط بين الأبناء والآباء عندنا يمارسا معًا تلك الهوايات، حيث إن علاقة الصداقة بين الأبناء لها أهمية كبري في تحصين الأبناء من الناحية الفكرية فيستطيعون مقاومة محاولات الاستقطاب التي يقوم بها أصحاب السوء لعمل سلوكيات خاطئة و كذلك توجيه الأبناء للسلوكيات المرغوبة بأسلوب غير مباشر فهذا الجيل ينفر من الأوامر والنواهي .

واستكملت الحزاوي: "إيمانًا بالدور التربوي والتوعوي الذي يقوم به جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، فقد أطلقت مبادرة الإجازة متعة وإفادة، وسوف تقوم بإرشاد أولياء الأمور بالأماكن المتاحة لاستغلال الإجازة في شتي المجالات.

مشاركة مراكز الشباب والنوادي

ودعت مراكز الشباب والنوادي والمدارس ومنظمات المجتمع المدني لدعم تلك المبادرة حتي ينعم أبنائنا بإجازة ممتعة ويتعلموا شيئًا مفيدًا وليكون ذلك باشتراك مجاني أو رمزي .