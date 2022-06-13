انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «المصريين الأحرار» لـ دوت الخليج: كثرة التشريعات لن تمنع الفساد ولكن ما يمنعه هو ضمير الإنسان وأخلاقه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703972/رئيس-المصريين-الأحرار-لـ-تحيا-مصر-كثرة-التشريعات-لن-تمنع-الفساد-ولكن-ما-يمنعه-هو-ضمير-الإنسان-وأخلاقه

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب متفق مع أهمية إعادة النظر فى كل قوانين الأسرة بعد التحديات الكبيرة التى صاحبت هذه التشريعات طوال الفترات الماضية وما ترتب عليها من إشكاليات بحق الأسرة المصرية، ولابد أن نعى بأن كثرة التشريعات لن تمنع الفساد ولكن ما يمنع الفساد هو ضمير الإنسان وأخلاقه، وهذا السياق سيترتب عليها حل جميع الإشكاليات التى تواجه المجتمع وخاصة الإشكاليات السياسية والاقتصادية وأزمات الانتماء و الأسرية والاجتماعية.

دوت الخليج

وأضاف خليل: لا شك أن تطلعاتنا الأساسية هى أن نرى بلدنا فى أفضل حال وأن نكون متواجدين بلا شك فى المشهد السياسى وممثلين فى البرلمان ولكن بعد مرحلة الإصلاح السيسى اما بخصوص ملف حقوق الإنسان فهو يمثل صداع كبير جدا ويوجد لدينا تقصير من جانب الدولة فى مواجهة الأكاذيب التى تروج ضد مصر والمصريين.

وعن رؤية الحزب للحوار الوطني، أفاد: نحن فى المصريين الأحرار فهمنا دعوة الحوار الوطنى بأنها مشاركة لجميع أبناء المجتمع المصرى الجاديين بعد انتهاء المرحلة الصعبة التى مرت بها البلاد، ونحن مقبلين على المرحلة الجديدة التى يطلق عليها الجمهورية الجديدة، وأتمنى أن كل من يشارك فى هذا الحوار أن يحلم من أجل الجمهورية الجديدة، وأن تكون مصر فى مصاف الدول الكبرى، وأعنى بفهمنا لدعوة الحوار خاصة أن البعض الآخر فهم دعوة الحوار خطأ وخاصة من يشترط من أجل الدخول فى الحوار ويضع شروط، وأيضا يطالبون بإسلوب معين لهذا الحوار.

الجمهورية الجديدة

و تابع رئيس حزب المصريين الأحرار: هذا أمر غير صائب، لأنه من المنطقى عندما يقوم شخص ما بتنظيم أى فعالية ويدعوننى لها لا يجوز أن اشترط عليه أمور بعينها من أجل حضورى، وهذا أمر خطأ تماما وينتجه البعض مع دعوة الحوار الوطنى، ودعوة الحوار ليست اجتماع صلح بين أطراف متخاصمة، ولابد أى يعى الجميع بأن الدولة بالحوار أو من غير الحوار مكملة ولكن دعوة الحوار تؤكد أهمية أن يعمل الجميع معا ونتشارك سويا من أجل مصلحة الوطن.

واستكمل خليل: نستهدف إعادة بناء الإنسان المصرى بصورة متطورة ومختلفة من خلال مشاركتنا فى الحوار الوطنى، والجميع يتحدث عن الإصلاح السياسى فقط ولكن نستهدف تطوير الشخصية المصرية لأنه بالتبعية سيترتب علي هذه الخطة إصلاح سياسى وإصلاح اقتصادى وإصلاح إجتماعى وهذا حلم كبير لنا.