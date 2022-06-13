انت الان تتابع تفاصيل خبر رضا عبد العال لـ دوت الخليج: لابد من إقالة اتحاد الكرة.. وتعيين طاهر أبو زيد رئيساً له حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703969/رضا-عبد-العال--لـ-تحيا-مصر-لابد-من-إقالة-اتحاد-الكرة-وتعيين-طاهر-أبو-زيد-رئيسا-له

علق رضا عبد العال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، على الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي في الكرة المصرية، وبالتحديد على تصريحات رئيس الاتحاد السابق أحمد مجاهد، والرئيس الحالي جمال علام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأكد رضا عبد العال، في تصريحات خاصة له لـ موقع دوت الخليج، على أن ما يحدث في الوقت الحالي، ما هو إلا فضيحة بمعنى الكلمة، ولابد من إقالة اتحاد الكرة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال لاعب منتخب مصر السابق: “ لابد من إقالة اتحاد الكرة بقرار من الدولة، وأن يتم تعيين أشخاص فاهمين يديروا الاتحاد”.

وأضاف: “ لابد أن يكون طاهر أبو زيد على رأس هذا الاتحاد، فهو راجل كان وزير سابق، ولا ينظر لا لـ الأهلي، أو الزمالك، وهيعمل على إعطاء كل ذي حق حقه”.

واستكمل : “ الاتحاد ده يمشي مع السلامة، ونجيب طاهر أبو زيد ، ويجيب معاه باقي أعضاء الاتحاد، ويبدأوا يديروا الكرة صح، ويحط جدول صح لـ الأهلي والزمالك، والكل يمشي عليه، ونبعد كل الناس اللي بتأجل ماتشات عشان الدنيا تمشي مظبوط”.

وأتم “ نحن بحاجة لرئيس اتحاد قوي وطاهر أبو زيد يملك هذه الشخصية، وإذا امتلكنا فرد مثل أبو زيد، فكل شئ سوف يكون على ما يُرام”.

تصريحات جمال علام

وكان قد تحدث أول أمس، جمال علام رئيس الاتحاد المصري الحالي لكرة القدم، خلال مكالمة هاتفية له عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صد البلد”، عن أنه قام بتكليف حازم إمام ومحمد بركات، بالبحث في السير الذاتية للمدربين الأجانب تمهيداً لإقالة إيهاب جلال، الأمر الذي أشعل فتيل الفنتة وبات الجميع مستعجباً لمثل هذه التصريحات، خاصة وأن إيهاب جلال، مكلف في الوقت الحالي بقيادة المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية والمقرر إقامتها في الواحدة ظهر الثلاثاء.

روفض الجميع هذه التصريحات التي تحدث بها ئريس الاتحاد المصري، وطالبوا بأنه قبل أن يقدم إيهاب جلال استقالته، فلابد أن يكون هناك استقالة جماعية من قِبل الاتحاد الحالي وجميع أعضائه.