انت الان تتابع تفاصيل خبر للإعلان عن مشاريعه الفنية.. محمد صبحي يعقد مؤتمر صحفي في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703968/للإعلان-عن-مشاريعه-الفنية-محمد-صبحي-يعقد-مؤتمر-صحفي-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان محمد صبحي لعقد مؤتمر صحفي وذلك يوم الخميس القادام الموافق 16 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة سنبل، ويشتمل على الإعلان عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عقد محمد صبحي لمؤتمر صحفي

ومن المقرر أن تشمل مشاريعه الفنية عروضًا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا، وسيكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة.

مسرحية هاملت لـ محمد صبحي

مسرحية هاملت، عرضت فى سبعينيات القرن العشرين، وهى من بطولة كوكبة من النجوم منهم محمد صبحى، نيفين رامز، هناء الشوربجى، أحمد ماهر ، عماد رشاد عبد الله إسماعيل ، عبد المنعم عيسى ، والإخراج المسرحى لمحمد صبحى، والإخراج التلفزيونى لنور الدمرداش.

مأساة "هاملت"، أمير الدنمارك هي مسرحية تراجيدية كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، وتقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش ، كما تزوج من أرملة أخيه ، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.

تكريم محمد صبحي

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا، بحضور الأب بطرس دانيال، وخلال التكريم تم منحه جائزة "الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور 70 عاما على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي.

وعقب تكريمه شكر النجم محمد صبحي المركز الكاثوليكي للسينما، واستدعى ذكرياته عندما سعاده الأب يوسف مظلوم في عرض مسرحيته، وحضر التكريم النجم خالد الصاوي الذي كان يعرض فيلمه "للإيجار". قدم الفنان محمد صبحي، العزاء في وفاة الفنان سمير صبري، مردفا:"مفيش حد في الوسط إلا ودعمه عشان يبقى نجم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي: "في كل برامجه كان يدعم أي حد بقلبه وحبه، بعيدا عن الأنانية، وللأسف لم أعمل مع سمير صبري إلا عمل واحد، وهو "بالوالدين إحسانا". وأوضح أن الفنان سمير صبري: "كاندائم الابتسامة والهدوء ومعندوش أي صراعات في الوسط الفني، داعم لناس كتير احنا منعرفهمش، ماديا ومعنويا وصحيا"، مردفا: "بيصعب عليا لما نقول الكلام ده بعد الرحيل