انت الان تتابع تفاصيل خبر لـ الحصول على مكافأت دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يناشد الكاف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703962/لـ-الحصول-على-مكافأت-دوري-أبطال-إفريقيا-الأهلي-يناشد-الكاف

أرسل مسئولو النادي الأهلي خطاباً، لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، خطاباً يفيد برغبتهم في الحصول على المكافأت المالية الخاصة بحصوله على المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا موسم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد خسر المارد الأحمر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولاذي ذهب لصالح عناصر الوداد البيضاوي المغربي، بعدما حقق الاخير الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما في نهاية الشهر الماضي، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

الأهلي ووصافة إفريقيا

ويسعى مسئولو النادي الأهلي، في حصد مبلغ قدره مليون و200 ألف دولار، لدفع بعض من مستحقات اللاعبية المتأخرة خلال هذا الموسم.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز في مباراة الأمس على فريق المصري بالسلوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت لين الفريقين في إطار دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء الهدف عن طريق أحمد عبد القادر في منتصف الشوط الثاني، ولم يقدم اللاعبين مشتوى جيد خلال هذه المباراة، باستثناء الظهور المميز الذي ظهر به حارس المرمى مصطفى شوبير والذي كان قد تصدى لأكثر من كرة تم تسدسدها من جانب لاعبي المصري بالسلوم.

وقاد الفريق فنياً في مباراة الأمس سامي قمصان، المدرب المساد فس النادي، نظراً لعدم تواجد موسيماني، الذي كان يتواجد في المغرب خلال المرحلة الماضية لامشغاله بخوض دورة تدريبية تابعة للكاف.