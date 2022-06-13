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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703960/القوات-الأوكرانية-تطرد-من-وسط-سيفيرودونيتسك

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الروسية أقتحمت سيفيرودونيتسك وأجبرت القوات الأوكرانية على الخروج من المدينة

دوت الخليج

القوات الروسية تتقدم فى سيفيرودونتسك

وأضافت الهيئة أن الأعمال العدائية من قبل القوات الروسية مستمرة لافتا إلى أن روسيا تحقق نجاحا بشكل جزئي فى منطقة سيفيردونيتسك

وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرهي غايدي بأن القتال بين القوات الروسية والأوكرانية مستمر من شارع إلى شارع فى سيفيرودونتسك

القوات الروسية تدمر جسر إجلاء المدنيين

وأضاف حاكم لوغانسك بأن القوات الروسية قاموا بتدمير جسر على نهر سيفيريسكي دونيتس والذي يربط بين مدينة سيفيرودونيتسك و ليسيتشانسك التي تقع على الضفة الأخري من النهر

ويشار إلى انه فى وقت سابق قامت القوات الروسية بتدمير جسر يربط بين مدينة سيفيرودنتسك الأوكرانية مما أدي ذلك إلى قطع طريق إجلاء المدنيين

وفى سياق متصل صرح رئيس أدارة سيفيربودونتسك ،أولكسندرا ستريوك، بأن أكثر من ثلث المدينة لاتزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية فى حين تسيطر القوات الروسية على ثلثي المدينة موضحا خلال حوار له للتلفزيون الوطني :" قواتنا تتشبت بقوة بالخط الدفاعي".

ويذكر أن مدينة سيفيرودونتسك أصبحت محور المعركة من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية والتي تقع فى الشرق وتتألف من منطقتي لوغانسك ودونيتسك

روسيا تسيطر على معظم مدينة سيفيرودونيتسك

ومن الجدير بالذكر أن القوات الروسية قامت بالسيطرة على معظم المدينة إلا أن القوات الأوكرانية لاتزال تسيطر على المنطقة الصناعية ومصنع للكيماويات والذي يحتمي به المدنيين

ويشار إلى أن مدينة سيفيرودونيتسك هى أخر مدينة فى منطقة لوغانسك بأقليم دونباس وسيطرة القوات الروسية ستكون بمثابة ضربة استراتيجية لأوكرانيا.