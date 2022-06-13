انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد شلل الوجه لـجاستن بيبر.. إصابة المغني توبي كيث بسرطان المعدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703959/بعد-شلل-الوجه-لـجاستن-بيبر-إصابة-المغني-توبي-كيث-بسرطان-المعدة

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن إصابة المغني جاستن بيبر بشلل في الوجه، واكتمالًا لسلسلة الأمراض الدارجة خلال هذه الفترة، أعلن المغني توبي كيث عن إصابته بسرطان المعدة الذي كان يحاول علاجه منذ نهاية العام الماضي.

دوت الخليج يرصد لكم إصابة المغني توبي كيث بسرطان المعدة

إصابة توبي كيث بسرطان في المعدة

ونشر توبي كيث بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أعلن فيه إصابته بالسرطان، وكان محتوى البيان: تم تشخيص إصابتي بسرطان المعدة، لقد أمضيت الأشهر ال ـ6 الماضية في تلقي العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة أحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي والاسترخاء.

وأشار أن حالته الآن مستقرة إلى حد ما، قائلًا: كل شيء على ما يرام، وأتطلع لقضاء هذا الوقت مع عائلتي، لكني سأرى المتابعين والمحبين عاجلًا وليس أجلًا، وبعد وقت قصير من إعلان إصابة توبي كيث بسرطان، أعلن القائمون على حفل توبي كيث بولاية أوهايو الغاء حفل المغني بسب إصابته بالسرطان، وبذلك سيتوقف توبي كيث عن أحياء حفلاته الغنائية لفترة ليست بالقصيرة.

إصابة جاستن بيبر بشلل الوجه

وقبله قد أعلن المغني الكندي جاستن بيبر يوم الجمعة الماضي الموافق 10 يونيو عن إصابته بشلل في الوجه فيما يمسي بمتلازمة “رامزي هانت” والتي لا تسمح له بالإبتسلام، وهذه الحالة تحدث عندما يصيب فيروس شينجيلز عصبا في الوجه قرب الأذن ويوقف الحركة في نصف الوجه.

وقال جاستن بيبر الذي يبلغ من العمر 28 عام، في فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وقد أظهر فيه عدم القدرة على تحريك الجانب الأيمن من وجهه، وقال "كما ترون، هذه العين لا تغمض. لا أستطيع الابتسام في هذا الجانب من وجهي.. فتحة الأنف هذه لا تتحرك.. يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".

وعلق على إلغاء حفلاته، قائلًا: "بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالإحباط بسبب إلغاء الحفلات القادمة.. من الواضح أنني لا أستطيع جسديا تقديم الحفلات.. هذا أمر خطير كما ترون".

وأشار جاستن بيبر إنه يقوم بتدريبات للوجه في محاولة لاستعادة الحركة في الجانب الأيمن من وجهه، وتستمر متلازمة "رامزي هانت" في المتوسط نحو ثلاثة أسابيع متواصلة.