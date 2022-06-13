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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703955/تعرف-على-غيابات-الزمالك-أمام-الداخلية-الليلة-فى-بطولة-كأس-مصر

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الإثنين، ضد نظيره الداخلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الزمالك

ومن المقرر أن يفتقد نادي الزمالك لخدمات كل من محمد أوناجم وحازم إمام وحمزة المثلوثي وإمام عاشور وأحمد فتوح في مباراة الداخلية في كأس مصر.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد - السيد عطية .

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد .

خط الوسط : محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم : يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد .

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.