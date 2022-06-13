عبد العاطى : وزارة الرى تشارك في أعمال مبادرة ”حياه كريمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:25 صباحاً - - تنفيذ مشروعات في مجال الموارد المائية بتكلفة ١٣.٣٥ مليار جنية

- تأهيل (١١٥٢) ترعة بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر في نطاق مراكز المبادرة

- (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات الجيزة والمنيا وأسوان

- تشغيل (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد

- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمحافظة المنيا

- تدبير (١٠٥) قطعة أرض بمساحة ١٨٧ ألف متر مربع بـ (١١) محافظة لإقامة (١١٢) مشروع خدمي عليها

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى ١٣.٣٥ مليار جنيه.

وأضاف سيادته أنه تم ويجرى تأهيل (١١٥٢) ترعة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ٢٢٧٤ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٧٤٣ كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٤٠١٧ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان وجارى تنفيذ عدد (٤) عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير عدد (١٠٥) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة ١٨٧ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ) ، وذلك لإقامة (١١٢) مشروع خدمي عليها مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من هذه الأراضي بعدد (٤٨) قطعة أرض ، يليها مشروعات مراكز الشباب (١٢) قطعة ، ثم المراكز الطبية والمواقف النموذجية (٦ قطع لكل منها) ، المدارس والأسواق الحضرية (٥ قطع لكل منها) ، وغيرها.

وأضاف سيادته أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.