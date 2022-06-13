عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى مدينة السادات لافتتاح عدد من المشروعات

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية لافتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. تشهد الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة تنموية بكل المجالات، على رأسها الأمن الغذائى، ولا سيما مشروعات الإنتاج الحيوانى، باستنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من خلال إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بهدف تحسين السلالات، وبما يقلل من عمليات الاستيراد، وصولا إلى تحقيق التوازن فى السوق المحلية بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين للحفاظ على الأسعار من جهة، والسعى لخفضها من خلال المعروض من ناحية ثانية.

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