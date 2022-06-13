«الصحة» تطلق 9 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 13 يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاقها 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومى 13 و14 يونيو 2022 للكشف والعلاج مجانا بمحافظات "القاهرة - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - المنيا - البحيرة - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر".





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