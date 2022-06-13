دور محورى.. الرى تشارك فى أعمال «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالى 13.35 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم ويجرى تأهيل 1125 ترعة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمراكز حياة كريمة لـ 4017 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان، وجار تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، فيما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير105 قطع من الأراضى من منافع الرى بمساحة 187 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ"، لإقامة 112 مشروعا خدميا عليها مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف"، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من هذه الأراضى بـ48 قطعة أرض، يليها مشروعات مراكز الشباب 12 قطعة، ثم المراكز الطبية والمواقف النموذجية 6 قطع لكل منها، المدارس والأسواق الحضرية 5 قطع لكل منها"، وغيرها.

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.