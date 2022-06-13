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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703953/كرواتيا-ضيفا-ثقيلا-على-فرنسا-فى-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب كرواتيا ضيفا ثقيلا على نظيره الفرنسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً اليوم،الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض منتخب فرنسا ضد كرواتيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات DAZN 2 Bar Deutsch HD، Sport TV1 Portugal.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.