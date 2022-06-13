أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مـع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب"، على مدى يومين، اجتماع "فريق تطوير جائزة التميز الإعلامى العربى"، بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء من الخبراء الإعلاميين.

القاهرة

تنظم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى آى زد" ندوة، عبر الإنترنت، لنشر ومناقشة ملخص السياسات التى تضم التوصيات والنتائج التى تم استخلاصها من المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى عُقد فى بداية العام الحالى.

شبين الكوم

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا تحييه فرقة الموسيقى العربية، على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم؛ بمناسبة احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومى.

الإسكندرية

يقيم صالون الأوبرا الثقافى ندوة حول "جماليات الخط العربى"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، فى صالون أوبرا الإسكندرية.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء، تحت عنوان "فن الحكى"، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره الداخلية، على استاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 بكأس مصر.

جابورون

تشارك مفوضية الاتحاد الإفريقى مع صندوق النقد الدولى فى تنظيم مؤتمر رفيع المستوى لتشجيع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك بمدينة جابورون عاصمة بوتسوانا، وتستمر أعماله على مدى يومين.

الجزائر

تنطلق فعاليات النسخة الـ53 من معرض الجزائر الدولى، بمشاركة 697 مؤسسة اقتصادية وتجارية وصناعية؛ من بينها 187 مؤسسة أجنبية تمثل 20 دولة.

الكويت

يتوجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو والوفد الرسمى المرافق له إلى الكويت، فى زيارة رسمية.

واشنطن

يجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين محادثات مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن بشأن الاستجابة المنسقة للحليفين تجاه كوريا الشمالية.

بودغوريتشا

يقوم رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو بجولة فى دول الجبل الأسود وألبانيا ومقدونيا الشمالية، وتستمر على مدى 4 أيام.