للتأهيل لسوق العمل.. «مياه سوهاج» تطلق برامج تدريبية للطلاب والخريجين

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الحاصل على شهادة الايزو 9001 واعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم دورات تدريبية للحصول على شهادة New ICDL المعتمدة من ICDL Arabia وذلك بهدف تأهيل طلاب الجامعات والخريجين لسوق العمل وصقل مهاراتهم.





صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفا أنه تم إطلاق البرنامج التدريبى ICDL Teacher لتاهيل المعلمين للقيام بالتدريب. وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير مركز التدريب بسوهاج، أن البرامج التدريبية متاحة أيضا للأطفال من سن 10 سنوات وأن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لديه مدربين معتمدين وانه يوجد قاعات متطورة ومجهزة باحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتدريب وان المتدرب يحصل فى نهاية البرنامج التدريبى على شهادة معتمدة.

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