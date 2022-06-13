طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر اليوم

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين امتحان الجبر والهندسة الفراغية، خلال امتحانات نهاية العام، التى تعقد وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.





وانطلقت فى الرابع من يونيو الجاري، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمواد الفقه والتفسير والقرآن لطلاب العلمى والبعوث الإسلامية، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة. وأعلن الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التى تعينهم على التفوق والنجاح.

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