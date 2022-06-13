تفاصيل عودة السياحة الروسية إلى البحر الأحمر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، بـ التليفزيون المصرى، مساء أمس الأحد.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الموسم الرئيسى لـ السياح الأجانب فى المحافظة يبدأ من شهر يونيو الحالى، حتى شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن السياح المصريين يفضلون الذهاب إلى الغردقة بداية من شهر أكتوبر من كل عام.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية توقفت رحلات البلدين تماما إلى البحر الأحمر بعد أن كانت تصل إلى 20 رحلة يوميا من موسكو.

ولفت إلى أن السياح الروس بدأوا العودة مرة أخرى إلى البحر الأحمر، وأعداد السياح هذا العام أعلى من العام الماضى 2021، مشيرا إلى أن السياحة الروسية بدأت فى العودة بواقع رحلة واحدة فى اليوم، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.