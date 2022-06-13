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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703948/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية ومنتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد الداخلية ف ضمن منافسات كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض فريق الزمالك ضد نظيره الداخلية ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات ONTime Sports .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض كازاخستان ضد سلوفاكيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض إذريبجان ضد روسيا البيضاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب فرنسا ضد كرواتيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات DAZN 2 Bar Deutsch HD، Sport TV1 Portugal

يخوض أيسلندا ضد الكيان الصهيوني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً

الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم

يخوض أستراليا ضد بيرو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب ساوتومي و برينسيب ضد نيجيريا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض سيراليون ضد غينيا بيساو ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض ليبيريا ضدالمغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3.