بعد إقرارها نواب الشيوخ يتحدثون لـ دوت الخليج عن خطة التنمية للعام المالي الجديد.. ويؤكدون: جاءت في ظروف استثنائية وعلى الحكومة تحديد أولوياتها

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703899/بعد-إقرارها-نواب-الشيوخ-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد-ويؤكدون-جاءت-في-ظروف-استثنائية-وعلى-الحكومة-تحديد-أولوياتها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

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