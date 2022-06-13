طقس اليوم.. الأرصاد تكشف أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد نشاطا لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية... أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 31 22

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 23

دمنهور 30 21

بلطيم 27 20

مطروح 26 20

السلوم 28 21

سيوة 31 22

بورسعيد 28 21

دمياط 28 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 21

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 34 23

نخل 32 20

نويبع 34 25

طابا 33 24

كاترين 28 17

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 22

بنى سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28