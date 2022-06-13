ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم.. وأمطار على هذه المناطق (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد أن طقس الـ 6 أيام المقبلة سيكون حارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وسيكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس ليلا، سيكون معتدلا على الأنحاء كافة لطيفا على السواحل الشمالية.