عالم بالإفتاء: إيه اللى يخلى البنت تشترى 48 طقم عند الزواج؟! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال استضافته فى برنامج "من مصر"، على قناة cbc، الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن المغالاة فى المهور تحول الزواج من باب من أبواب السعادة إلى زواج العبء على الإنسان، مؤكدا أن نسبة المغالاة فى المهور أصبحت نسبة كبيرة جدا ومن أسبابها فقدان الثقة بين الطرفين ظنا من والد البنت أنه يؤمن مستقبلها.

وأوضح، أن الظاهرة تحتاج دراسة عميقة للتعامل معها، ونحن فى دار الإفتاء نعمل الحد من تكاليف الزواج "إيه اللى يخلى البنت تشترى 48 طقم خلال الزواج؟!، مشيرا إلى ان الزواج مراحل تدريجية وهذا يحتاج إلى تغيير الثقافة والأفكار لمواجهة مثل ذلك الظواهر.