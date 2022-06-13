انت الان تتابع خبر اراضي للبيع في الصعيد .. طرح 3500 قطعة أرض بعدة مدن اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر في وزارة االاسكان أعلنت مصادر في وزارة الإسكان، والتي تتمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح اراضي للبيع في الصعيد اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022، والتي تكون اجتماعي، متميز، وأكثر من متميز.

لإسكان، والتي تتمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح اراضي للبيع في الصعيد اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022، والتي تكون اجتماعي، متميز، وأكثر من متميز.

طرح اراضي للبيع في الصعيد بعدة مدن اليوم:

وكشفت تلك المصادر بوزارة الإسكان، بأن عدد القطع المطروحة ستصل إلى 3500 قطعة، وتبدأ المساحة من 280 متر وتصل إلى 800 متر للقطعة الواحدة، حيث يشمل ذلك الطرح عدد 14 مدينة جديدة بمحافظات الصعيد.

وتكون اراضي للبيع في الصعيد، في عدة مدن ومنها، أسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، وغرب ناصر.

حيث إن تقديم الطلبات والحجز يكون عبر الموقع الإلكتروني، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء من شهر يوليو المقبل، ويكون ذلك من أجل ضمان النزاهة والشفافية، والحرص على تكافؤ الفرص بين المتقدمين.