انت الان تتابع خبر مدرسة العربي تمنح طلاب الإعدادية وظيفة بعد التخرج .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال بيان رسمي عن تفاصيل التقديم للمدرسة، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وكشفت بأن المدرسة لا تؤهل إمكانية الالتحاق بكلية الهندسة، ولكن الالتحاق بالكليات التكنولوجية، وكشفت المدرسة عن شروط التقديم والمميزات أيضا التي يحصل عليها الطالب، والتي تكون على النحو التالي:

شروط التقديم لـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: