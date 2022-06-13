انت الان تتابع خبر مدرسة العربي تمنح طلاب الإعدادية وظيفة بعد التخرج .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال بيان رسمي عن تفاصيل التقديم للمدرسة، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وكشفت بأن المدرسة لا تؤهل إمكانية الالتحاق بكلية الهندسة، ولكن الالتحاق بالكليات التكنولوجية، وكشفت المدرسة عن شروط التقديم والمميزات أيضا التي يحصل عليها الطالب، والتي تكون على النحو التالي:
شروط التقديم لـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:
- ألا يزيد السن عن 15 سنة.
- الحصول على شهادة الإعدادية العامة من مدرسة تتبع الإدارة التعليمية، لمدينة قويسنا ومدينة بنها فقط.
- المدرسة لا تقبل طلاب المدارس الرياضية والأزهرية ولكن الإعدادية العامة فقط.
- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.
- مصروفاتها حكومية.
- من يرسب في أي سنة دراسية يتم تحويله إلى مدرسة أخرى/ ولا يحصل على فرصة إعادة إلا بشروط قاسية
- توفير زي رياضي كامل لكل طالب.
- توفير مناهج دراسية حديثة تواكب التطورات الحديثة.
- توفير وظيفة بعد التخرج مباشرة بمجموعة العربي.
- حصول الطالب على شهادة خبرة سنتين بناء على حضوره والتزامه بالتدريب.
- مكافأة شهرية خلال الدراسة والتدريب الصيفي.
- .مميزات تقدمها المدرسة لطلاب الإعدادية: