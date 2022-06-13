أخبار مصرية

مدرسة العربي تمنح طلاب الإعدادية وظيفة بعد التخرج .. التفاصيل الكاملة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مدرسة العربي تمنح طلاب الإعدادية وظيفة بعد التخرج .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال بيان رسمي عن تفاصيل التقديم للمدرسة، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وكشفت بأن المدرسة لا تؤهل إمكانية الالتحاق بكلية الهندسة، ولكن الالتحاق بالكليات التكنولوجية، وكشفت المدرسة عن شروط التقديم والمميزات أيضا التي يحصل عليها الطالب، والتي تكون على النحو التالي:

 

شروط التقديم لـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

  • ألا يزيد السن عن 15 سنة.
  • الحصول على شهادة الإعدادية العامة من مدرسة تتبع الإدارة التعليمية، لمدينة قويسنا ومدينة بنها فقط.
  • المدرسة لا تقبل طلاب المدارس الرياضية والأزهرية ولكن الإعدادية العامة فقط.
  • لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.
  • مصروفاتها حكومية.
  • من يرسب في أي سنة دراسية يتم تحويله إلى مدرسة أخرى/ ولا يحصل على فرصة إعادة إلا بشروط قاسية
  • توفير زي رياضي كامل لكل طالب.
  • توفير مناهج دراسية حديثة تواكب التطورات الحديثة.
  • توفير وظيفة بعد التخرج مباشرة بمجموعة العربي.
  • حصول الطالب على شهادة خبرة سنتين بناء على حضوره والتزامه بالتدريب.
  • مكافأة شهرية خلال الدراسة والتدريب الصيفي.
  • .مميزات تقدمها المدرسة لطلاب الإعدادية:
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا