انت الان تتابع خبر عاجل: السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدق اليوم الأحد 12 يونيو 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون تنظيم الحج، وهو القانون رقم 84 لعام 2022، وأيضا إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب بوقت سابق.

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج:

حيث تسري أحكام القانون الجديد، على حج القرعة، والسياحة، والجمعيات، والهيئات، والفرادى، ولا تسري على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، المتجهة للملكة العربية السعودية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.

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كما ألزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرار إصدار القانون، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبناء على ذلك القانون الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، سيتم إصدار كود تعريفي لكل حاج، من البوابة المصرية الموحدة للحج، لوضعه على جواز سفر الحاج، فيما تلتزم وزارة الصحة بتسجيل بيانات الحاج الصحية، وتقوم وزارة القوى العاملة بتسجيل بيانات العمالة الموسمية.

ومن ثم يتم الربط مع البوابة لتسهيل الخدمات القنصلية للحاج، وتلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، ومطابقة البيانات قبل مغادرة منافذ الجمهورية.