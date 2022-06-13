لطلاب الإعدادية.. موعد وشروط التقدم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات صحفية له، الأحد، قال مجاهد، إن باب التقدم سيتم فتحه خلال أسبوع، مؤكدا أنه اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2022-2023، تبدأ الدراسة فى 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المدارس يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية لكل مدرسة، والتى يتم تصميمها وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المرتبطة باحتياطات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولى، لتأهيل طلاب التعليم الفنى لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ضمن الجهود التى تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفنى فى مصر.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إلى أن مصر تضم نحو 3000 مدرسة تعليم فنى، بينها 1200 مدرسة فقط ينطبق عليها بالفعل مسمى مدرسة تعليم فنى، والباقى عبارة عن فصول ملحقة، منوها بأن مصر بدأت من العام الدراسى 2018-2019، تطوير مناهج هذا الفرع من التعليم، بمساعدة الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والمعونة الأمريكية، لاستخدام منهجية المعارف والمهارات العملية، وتم تطبيق نحو 40 منهجا جديدا على الطلاب بمختلف التخصصات.

وأشار إلى أنه بجانب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هناك مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية التى تم إنشائها بالشراكة مع المستثمرين فى مجالات عديدة، وبلغ عددها حاليا 38 مدرسة بمختلف المحافظات.

شروط التقدم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وعن شروط التقدم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، قال مجاهد، إنها تتطلب حصول طالب الشهادة الإعدادية على مجموع 240 درجة فأكثر، أى بداية من نسبة 75%، مشيرا إلى إمكانية التقدم لهذه المدارس من خلال رابط موقع التعليم الفنى الذى يضم مختلف مدارس التعليم الفنى عبر هذا الرابــــــــط.

وأضاف، بأن الطلاب المتقدمين يخضعون لامتحانات تحديد مستوى فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واستخدام الحاسب الآلى، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية ومقابلة شخصية، لافتا إلى أن خريج مثل هذه المدارس يمكنه العمل داخل الشركات التى تعقد بروتوكولات تعاون مع المدرسة بعد إنهاء مدة الدراسة المقدرة بـ3 سنوات مباشرة.

5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتبدأ الدراسة بـ5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2022-2023 وهى:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال تصنيع وصيانة الاسطمبات.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى حى الأربعين بمحافظة أسيوط، بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالشراكة مع شركة السوديدى إلكتروميتير، وتتخصص فى مجال تطوير البرمجيات.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التسويق للخدمات المالية.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتمثل هذه المدارس تجربة جديدة تدشنها وزارة التربية والتعليم، وتستهدف الوصول بأعدادها إلى 10 مدارس.

وتقدم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، نموذجا عالميا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف.

وتتميز هذه المدارس بوجود شريك دولى فى المدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى الشركاء الصناعيين فى مختلف المجالات.

ومما يميزها أيضا أنها مدارس خضراء صديقة بالبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظاما لترشيد الطاقة، كما أنها مدارس ذكية بها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.