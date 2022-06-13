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أمانة مستقبل وطن العامة تستضيف اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الجيزة   "صور" 

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703946/أمانة-مستقبل-وطن-العامة-تستضيف-اجتماعا-تنظيميا-لمحافظة-الجيزة  -صور

 استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد ، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الجيزة     

دوت الخليج

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد ، عضو مجلس الشيوخ ، اللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية ، النائب عبد الوهاب خليل ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية ، أمين تنظيم الجيزة

أمانة مستقبل وطن العامة تستضيفاجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الجيزة   "صور" 

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وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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