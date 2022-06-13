برامج التوك شو.. السياحة تتبرأ من أزمة نجلاء بدر.. وارتفاع 60% في الأسعار.. والكرة المصرية "سلطة".. و"المدرب المصري مهدور كرامته"

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703947/برامج-التوك-شو-السياحة-تتبرأ-من-أزمة-نجلاء-بدر-وارتفاع-60-في-الأسعار-والكرة-المصرية-سلطة-والمدرب-المصري-مهدور-كرامته

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأبرز أخبار التوك شو اليوم الأحد الموافق 12 من شهر يونيو لعام 2022، والذي شهد الحديث عن أكثر موضوع يأتي على رأسها تحذير الإعلامي أحمد موسى المواطنين من ارتفاع الأسعار إلى جانب دعم إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الحالي.

وبرأت وزارة السياحة نفسها من أزمة نجلاء بدر التي قد أثيرت أول أمس السبت بسبب رفض إقامتها في أحد الفنادق بسبب أنها بدون زوجها، الأمر الذي أثار غضب الملايين من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة التحقيق في تلك الواقعة.

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي، ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية أن وزارة السياحة ليس لها أي علاقة بالأمر، لأن الفندق الذي حدثت به الواقعة غير تابع للوزارة بينما تابع للإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية.

وشدد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة السياحة لا تمنع أي سيدة أقل من 40 عام من الإقامة بمفردها في الفندق، وأي فندق يقوم بتنفيذ تلك التعليمات من نفسه يتعرض لمحاسبة على الفور.

وحدد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الشروط المستوفاة من أجل انضمام أي طالب للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث قال إنه يجب على الطالب أن تكون درجته في الشهادة الإعدادية 240 من 280 أي حوالي 75%، كما أنه سيتعرض لعدة اختبارات مثل اختبار الرياضيات، واختبار لغتين عربي وإنجليزي، إلى جانب مقابلة شخصية من خلالها سيتم قبول الطالب من عدمه.

وأشار “مجاهد”، خلال حواره مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يمكن للطلبة التقديم في المدارس الدولية بداية من الأسبوع الجاري بشكل طبيعي.

وكشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الزراعة، والتي يولي لها الرئيس السيسي اهتماما كبيرًا منذ توليه الحكم وحتى الآن.

وأكد “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان، وبعض الألبان جاهزة للتصدير أيضا، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 100%.

وحذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار التي ستنال من العالم أجمع خلال ثلاث أشهر من الآن، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي التي تفرضها نفسها على الساحة نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تنتهي حتى تلك اللحظة.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال حديثه مع مسؤول كبير أكد له أن الأسعار ستزيد بشكل يصل إلى 60% خلال الثلاث أشهر القادمة، وأن الدول المصدرة للغذاء لن تصدر أي غذاء مرة أخرى.

ويرى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن منظومة الكرة المصرية بها عبث بشكل كبير، وتحتاج إلى تنظيم وإعادة هيكلة من جديد، في ظل التخبطات التي تشهدها مصر بشكل واضح في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وخاصة عقب الهزيمة أمام منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال “ساويرس”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الكرة المصرية عبارة عن “سلطة” ويجب العمل بشكل احترافي أكثر من ذلك من خلال خصخصة الأندية، وهو أمر العالم كله يسير به في الفترة الحالية.

ويرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع العالمي أصبح حساس بشكل كبير، في ظل الصراعات الكبيرة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وتصميم دول الغرب على تضييق الخناق على روسيا، والعناد الروسي للاستمرار في تحقيق أهدافهم.

واضاف “أبو الغيط”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن العالم من الممكن أن يتجه إلى مواجهة نووية نظرا للمواجهة المحتدمة بين كل من العالم الغربي وروسيا، وأن أي خطأ في الحساب من قبل الطرفين سيؤدي إلى حرب نووية، مشيرًا إلى أن روسيا لديها أكثر من 5 آلاف رأس نووية.

وشنت الإعلامية لميس الحديدي، هجوما حادا على رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إعلانه رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر أمام منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي من المقرر أن تُقام غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on e” إن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستطع اتخاذ هذا القرار مع مدير فني أجنبي، بل وكان سيقف هو ومجلسه في صف المدرب الأجنبي وتدعيمه وحمايته من الإعلام، متابعة: “ليه المدرب المصري مهدور كرامته، ليه المدرب الأجنبي على راسه ريشة؟”.