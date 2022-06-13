جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط منشأة تدار بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية والصحية والحماية المدنية، لتجميع مادة السيلر سريعة الاشتعال والتى تستخدم فى الدهانات والبويات والأعمال الصناعية منتهية الصلاحية، لتعيد تعبئتها وتغيير التواريخ الخاصة بها وبيعها.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت المخالفة حفاظا على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع للمواطنين. وتحفظت أجهزة محافظة الجيزة، على المضبوطات والتى بلغت 110 لترات سيلر منتهى الصلاحية وغلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق منشأة تعيد تعبئة السيلر بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.