الأرصاد تعلن درجات الحرارة خلال 6 أيام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الت 6 ايام المقبلة سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، وشمال الصعيد. وسيكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا. ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس ليلا سيكون معتدلا على الأنحاء كافة لطيفا على السواحل الشمالية.

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