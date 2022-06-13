موعد سداد المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، يتاح لأولياء الأمور سداد المصروفات.

وعممت الوزارة خطابا على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، بشأن تفعيل منظومة دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022-2023.

ووفقا للخطاب، يتم التنبيه مشددا على مديرى المدارس وإدارات وأقسام الإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية بما يلى:-

- سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كانوا: منتظمين، عمال أو منازل، للعام الدراسى 2021-2022، لجميع الصفوف بالمراحل الدراسية التى يتم إعلان نتائجها تباعا، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لهذا الغرض، تمهيدا للاعتماد الإلكترونى لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلاب للصفوف الأعلى من خلال النظام الإلكترونى.

- يبدأ تسجيل نتائج الامتحانات اعتبارا من اليوم الأحد 12 يونيو 2022، وحتى الخميس الموافق 30 يونيو الجارى، مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة وتدقيق بيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تحديث بيانات الطلاب الطلاب وفقا للعام الدراسى لجديد حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدارس، وبناء عليه سيتم إتاحة سداد المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من 3-7-2022.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 17-6-2021، أقر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ربط قبول الملفات بطلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل الدراسية، بسداد المصروفات، على أن يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.