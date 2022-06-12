أورنج توفر 15% خصم على خدمة Orange Games Plus

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - أعلنت شركة أورنج عن خصم 15% على خدمة Orange Games Plusعلى بطاقات شراء أحدث موسم في لعبة Fortnite لما تدفع من رصيدك او من خلال أورنج كاش، وينشر دوت الخليج تفاصيل خصومات 15% من أورنج على Orange Games Plus وأرقام خدمة عملاء أورنج.
أورنج orange
قالت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "استمتع بخصم 15% مع خدمة Orange Games Plus على بطاقات شراء أحدث موسم في لعبة Fortnite لما تدفع من رصيدك أو من خلال أورنج كاش وكمان فرصتك انك تكسب 150,000 جنيه هتزيد كل ما تشتري أكثر".
وأشارت أورنج أن ذلك تحت اخطار جهاز حماية المستهلك تحت رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢٠تطبق الشروط والاحكام بالسجل الضريبي.
أرقام خدمة عملاء أورنج
- الاتصال من من أي خط أورنج علي رقم 110.
- الاتصال من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.
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