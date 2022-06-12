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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703940/فودافون-توفر-شحن-شدات-ببجي-عبر-vodafone-play--اشحن-وأكسب

أعلنت فودافون عن توفير شحن شدات ببجي من أجل توفير الـ uc لمطلوبة للاعبين في كل مكان وهى الوسيلة التى يبحث عنها عشاق الألعاب الإلكترونية لاسيما لعبة ببجي الشهيرة، ويرغبون معرفة طريقة شحن شدات ببجي عبر vodafone play فودافون والخطوات المطلوبة يوضحها دوت الخليج بالتفصيل.

شحن شدات ببجي عبر vodafone play فودافون توفر فودافون إمكانية شحن شدات ببجي عبر vodafone play لتوفير العديد من خدمات الكاش للاعيبة، وأهم ما يميز فودافون هو الحصول على شدات ببجي بشكل. طريقة الشحن عبر vodafone play حددت طريقة شحن شدات ببجي عبر vodafone play فودافون من خلال الآتي: - سجل الدخول من هنــــــــــــــا - يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية. - يفتح الموقع العديد من اللعبات. - اختر شحن لعبة ببجي. - تسجيل عدد الشدات التي تريد الحصول عليها. - يوضح المقابل المالي المخصوم. - الضغط على موافق.

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