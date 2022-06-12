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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703938/الأهلي-يحقق-فوزا-صعبا-على-المصري-بالسلوم-ويصعد-لدور-الـ-16-لكأس-مصر

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على فريق نادي المصري بالسلوم وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها أمس.

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وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 0-1 وأحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم، ليصعد النادي الأهلي دور الـ 16 لكأس مصر.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

تشكيل المصري للسلوم

فيما جاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.

غيابات الأهلي

وخاض النادي الأهلي مباراة المصري بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت المباراة غياب كلا من:

- محمد الشناوي ( منتخب مصر )

- ياسر إبراهيم ( منتخب مصر ) - أيمن أشرف ( منتخب مصر ) - عمرو السولية ( منتخب مصر ) - محمد مجدي أفشة ( منتخب مصر ) - لويس ميكيسوني ( إصابة ) - أكرم توفيق ( إصابة ) - عمار حمدي ( إصابة ) - علي لطفي ( إصابة ) - وليد سليمان ( إصابة ) - محمد عبد المنعم (إصابة) - علي معلول ( منتخب تونس ) - أليو ديانج ( منتخب مالي ) - بيرسي تاو ( منتخب جنوب إفريقيا ) - حمدي فتحي ( إصابة )