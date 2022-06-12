النائب محمد السباعي يتحدث لـ دوت الخليج عن ملاحظاته حول خطة التنمية للعام المالي الجديد

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703872/النائب-محمد-السباعي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-ملاحظاته-حول-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسة العامة للمجلس شهدت مناقشة تقرير اللجنة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له، لافتا أن هذا المشروع تقدمه وزارة التخطيط بشكل سنوي ويستهدف مناقشة كافة الرؤي المتعلقة بالتنمية في مختلف القطاعات.

دوت الخليج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الجلسة العامة شهدت بعض الملاحظات والرؤي علي مشروع القانون والتي كان أبرزها دور وآلية الحكومة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتم مناقشة خطة الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، والعديد من المجالات التي تستهدف تحقيق التنمية والرخاء لبلدنا. وعن ذكري تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أفاد وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : نري أنها ساهمت بشكل كبير حيث عملت علي إثراء الحياة السياسية بمختلف الايديولوجيات، ونحن علي العهد مستمرون وسنكون إضافة ونمثل جيل الشباب بشكل جيد ونساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية والرخاء لوطننا.

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