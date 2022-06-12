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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703944/أبو-الغيط-المجتمع-الدول-خذل-مصر-في-أزمة-السد-الإثيوبي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لابد من الحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل كما هي، ويوجد محاولات في الوقت الحالي مع إثيوبيا من أجل العمل على أن يكون الأمر سهل والجميع يستفيد، كي يتم ملء السد بحدود معينة تحافظ على حصة مصر كما هي.

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وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يرى الدولة المصرية قادرة على التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء لأي إجراءات خارجية، مشيدا بدور الدولة المصرية والإجراءات التي اتخذتها بشأن المياه داخليا.

وتابع أن مصر تعمل على مشروعات تحلية المياه وتحسين أدوات الزراعة، ومازالت الدلتا المصرية تزرع بالغمر وهذا خاطئ، ومن المطلوب تحويلها إلى الري بالتنقيط، ومصر تقوم بإجراءات مميزة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسير مثلما يقول الكتاب في مواجهة هذه الأزمة.

وأردف أن المجتمع الدولي خذل مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي، لأن كل دولة تبحث عن مصالحها فقط، حيث إن المصالح هي التي تحكم علاقات الدول مع بعضها في الفترة الحالية.

واستطرد قائلا إن الدول العربية تتعرض لضغوط من العالم الغربي لرفض التحرك الروسي ضد أوكرانيا والعمل على تطويق روسيا، مؤكدًا أن الدول العربية لها مصالح في المنطقة، ورفضت التصويت لإدانة التحرك الروسي بسبب مصالحها.

وواصل، أن الدول العربية لن تضعف وسط الضغوط التي تتعرض لها، مشددا على أن الدول العربية لن تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتبحث فقط على مصالحها، وهذا هو الصحيح في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها الجميع، ولذلك يجب إيقاف الحرب بشكل نهائي.

أحمد أبو الغيط: العرب لديهم موقف جماعي فيما يتعلق بأزمة روسيا وأوكرانيا

وتابع أن العرب لديهم موقف جماعي وموحد فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية اُطلقت وحضر خلالها ممثلي عن الدول العربية، وتم رفع نتائج المبادرة لمجلس الجامعة، ومن ثم تم اتخاذ الموقف من الدول العربية تجاه تلك الأزمة.