انت الان تتابع تفاصيل خبر لميس الحديدي عن خبر إقالة إيهاب جلال: "ليه المدرب المصري مهدور كرامته" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703941/لميس-الحديدي-عن-خبر-إقالة-إيهاب-جلال-ليه-المدرب-المصري-مهدور-كرامته

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان خبر إقالة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر قبل أيام من مواجهة الفراعنة أمام كوريا الجنوبية قائلة إن ما حدث من اتحاد الكرة مشهد عبثي بامتياز، متسائلة: "كنت تقدر تعمل كده لو المدير الفني أجنبي؟، نتكلم بصراحة".

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وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكن يستطع قول أي شيء من تصريحاته ضد إيهاب جلال إذا كان المدير الفني كارلوس كيروش أو مدرب أجنبي بشكل عام، "كان ممكن يطلع يقول بندور على سير ذاتية لمدربين تانيين".

وتابع أن كارلوس كيروش حينما خرج وأعلن أنه سيرحل عقب مباراة السنغال دافع عنه الاتحاد وأكد أن الأمر مازال تحت الدراسة، ووضع كل سبل الحماية للمدير الفني، "لما كيروش كان بيتقمص من الإعلام كنتوا بتصالحوه، ولا الأجنبي على راسه ريشة والمدرب المصري مهدر كرامته".

لميس الحديدي: لست من المرحبين بإيهاب جلال ولكن إدارة الموقف خاطئة

وأردفت أنها ليست من المرحبين بالمدرب إيهاب جلال، ولكن إدارة الموقف نفسها غير صحيحة، حيث إن الأمور لا تُدار بهذه الطريقة نهائيا، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحدد أي معيار فني لاختيار مدرب منتخب مصر.

ووجهت، رسالة للمدرب إيهاب جلال: "والله ما عارفة أقولك إيه، كان ممكن نقعد ونتكلم عن التقييم الفني لمدة سنة، ولكن يقف التقييم الفني الآن ونحن نتحدث عن إدارة غريبة، ومستغربة أن خالد الدرندلي لم يتحدث مع إيهاب جلال ويشرح له الموقف".

وواصلت أن اللاعبين في موقف صعب للغاية وسط كل تلك الأجواء وقبل مباراة مع منافس صعب مثل كوريا الجنوبية، متمنية التوفيق للمنتخب المصري في مباراته الودية أمام كوريا الجنوبية.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام قد أعلن أمس رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر، ألا أنه جاء اليوم وتراجع عن القرار ببيان من الاتحاد يؤكد أن المدرب مستمر في مكانه، وأن تصريحاته تم تحريفها ولم يعلن إقالة المدرب من الأساس.