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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /703939/نجيب-ساويرس-يجب-خصخصة-أندية-الدوري-المصري-فيديو

أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويسرس، عن حزنه الشديد للتخبطات التي تشهددها منظومة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، قائلا إن المنظومة كلها تعمل بشكل خاطئ، متعجبا من طريقة التحضير لمباراة إثيوبيا، "مباراة زي دي مع دولة فيه حساسية في التعامل معها كان يجب التحضير بشكل أفضل من ذلك".

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وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لديه حل قد يساعد في أزمة الكرة المصرية، وهو أنه لابد من خصخصة أندية الدوري المصري، "أنا مبحبش أقول الرأي ده عشان محدش يقول أن عاوز اشتري أندية مصرية".

وتابع أن هذا النظام يسير في كل أندية العالم، والدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم يسير بهذا الأمر، "مانشستر سيتي ليها صاحب، ومانشستر يونايتد ليها صاحب، والأندية مطروحة في البورصة برده، وفي نهاية العام يتم محاسبة مدير الكرة والمدير الفني والإدارة المالية، والاستثمارات تدار بشكل صحيح أم لا".

نجيب ساويرس: الكورة في مصر عبارة عن “سلطة”

وأردف أن الكورة في مصر عبارة عن "سلطة" مزيج ما بين أندية شعبية وأندية خاصة وأندية "ميكس"، "بقيت تتفرج مش عارف ده نادي خاص ولا نادي شعبي ولا إيه، لازم الموضوع يبقى كويس بلاش نحط التاتش بتاعنا كمصريين".

وتشهد الكرة المصرية في الوقت الحالي حالة من التخبط الواضحة خاصة بعد هزيمة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر، وذلك قبل مباراة هامة للمنتخب أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يتراجع ويعلن أن التصريحات قد تم تحريفها وإيهاب جلال مازال مستمر في منصبه.