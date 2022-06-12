رابط وزارة التربية والتعليم لنتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للعام الحالي 2022 م

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الحالي 2022 انه من المؤكد نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي العام والصف الثاني الثانوي العام وأيضا التعليم الفني حاليا في المدارس لمن يرغب معرفة النتيجة موضحة ان في خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من إعداد النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب وتجميع درجات امتحانات الفصلين الدراسيين للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي فيما أعلنت معظم المدارس عبر صفحاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك بأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022 موجودة داخل المدارس لمن يرغب من الطلاب الحصول عليها التوجه إلى المدرسة التابع لها للاطلاع على النتيجة.

معدل درجات النجاح للطلبة والطالبات

صرحت الوزارة بان من أولويات الطالب الناجح في الصفين الأول والثاني الثانوي العام موضحة أنه إذا حصل الطالب على معدل درجات خمسون بالمئة من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها وإذا حصل الطالب على أقل من النسبة المحددة من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتم إتاحة الفرصة له لدخول امتحانات الدور الثاني كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي لأسباب تقنية سيعتبر اجتاز لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته كما أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية سيدخل امتحانات الدور الثاني.

رابط الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني إلكترونيا لحصول الطلاب على النتيجة بأبسط الطرق عبر موقع وزارة التربية والتعليم وشدد وزارة التربية والتعليم على قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية أولاً مع درجات الامتحانات المقالية علاوة على تجميع درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب في جميع المواد الدراسية

كما انه يوجد قيم سالبة في نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي على النحو التالي :