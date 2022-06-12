جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد معتز خميس رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، على إنجازه العلمى والبحثى بتأليف فصلين فى أحدث مرجع علمى عالمى "Text Book" عن أسس زراعة الأسنان، والذى يعد من أهم المراجع العلمية فى ذلك المجال.





وأوضحت الجامعة - فى بيان اليوم الأحد - أن المرجع أسسه أساتذة من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتأليفه عدد من الخبراء الدوليين وقامت بنشره دار كوينتسنس، وقام بتحريره الدكتور جون بيومير أحد الخبراء العالميين فى هذا المجال، وأحد الفصول الذى قام الدكتور معتز خميس بتأليفه فى هذا المرجع القيم يختص بشرح نظم وآليات تعويضات الأسنان التجميلية فى حالات الزراعة فى الجزء الأمامى من الفك. جدير بالذكر أن الدكتور محمد معتز خميس هو منسق مدير برنامج التعليم الطبى المستمر لغرس الأسنان بكلية طب الأسنان وأحد الخبراء المرموقين فى هذا المجال وله العديد من الأبحاث المنشورة فى دوريات عالمية مهمة، وهو أيضا عضو فى هيئة تحرير أحد أهم المجلات العالمية فى مجال تركيبات وغرس الأسنان. وقام مجلس كلية طب الأسنان برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية بتكريم الدكتور محمد معتز خميس تقديرا لإنجازه الكبير فى مجال غرس وتركيب الأسنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ بطب أسنان الإسكندرية يشارك فى تأليف فصلين بأحدث مرجع عالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.