التعليم تبدأ تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن هناك مراعاة لعدة عناصر عند توزيع المراقبين والملاحظين، بينها المسافات والسفر من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يغترب المعلم لمسافات بعيدة عن محل إقامته، مع تحقيق عنصر الشفافية بالتأكد من عدم وجود صلة قرابة أو معرفة بين العضو المنتدب للمشاركة فى أعمال الامتحانات وأى طالب يؤدى الامتحان.

تعليمات يتم مراعاتها عند تسليم خطابات الندب للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة منها:

- التأكد من أن ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانونى والإداريين للجان ليس بها تلاميذ مدارسهم أو تلاميذ آخر مدرسة كان بها كل منهم قبل نقله أو طلاب يهتم بأمرهم، وكذلك النأكد من عدم ندبهم لنفس اللجان فى العام السابق، وفى حالة ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.

- عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المنتدبين كملاحظين ويتم إعادتها للجنة الإدارة ومعه ما يفيد أن المنتدب إدارى وتحت مسؤولية مدير المدرسة شخصيا، وكذلك عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الابتدائية.

- يراعى توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب، وترد صورة منه للجنة الإدارة بالمنصورة بعد توقيع جميع المنتدبين، على أن يكون معتمد من مدير المدرسة ومختوم بخاتم المدرسة أو لإدارة أو المديرية، وتحتفظ المدرسة بالكشف الأصلى، أما خطاب الندب فيحتفظ به العضو لتقديمه لرئيس اللجنة المنتدب إليها، على أن يسلم خطاب الندب للعضو المنتدب شخصيا.

- يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأى عضو منتدب قد صدر ضده قرارا بحرماته من أعمال الامتحانات أو إحالته للمحكمة التأديبية فى مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا، كما يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارين أو الذين أحيلو للمعاش قبل 31-8-2022.

وتتم جميع الإجراءات تحت إشراف مدير المدرسة الأصلية التى يعمل بها الأعضاء المنتدبين شخصيا.

حالات قبول الاعتذارات عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

كما حددت وزارة التربية والتعليم، عدة حالات لقبول اعتذارات المعلمين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022، كالتالى:-

- أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها، تفيد إصابته بمرض يعيق عمله.

- أن يكون المعلم حاصلا على إجازة مرضية معتمدة.

- أن يكون المعلم وزوجته المعلمة منتدبان للمشاركة فى أعمال الامتحانات، وفى هذه الحالة يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما.

- إذا كانت المنتدبة معلمة يعمل زوجها خارج البلاد أو فى منطقة نائية.

- إذا كانت المعلمة المنتدبة لديها طفل رضيع.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتخصيص مقار فى تابعة للجان الإدارة لتلقى اعتذارات المعلمين، مع التنبيه على الأعضاء المكلفين بقبول الأعذار بتنظيم العمل وقبول من لديهم أسباب اعتذار بعد استلام الأوراق التى تثبت صحة اعتذاراتهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية يجب على المعلمين تلبية نداء العمل فيها، وأن دور المعلم مهم للغاية فى ضبط منظمة الامتحانات خصوصا الملاحظين داخل اللجان، الذين يقع عليهم عبء كبير فى التصدى لظاهرة الغش أو أى محاولات أخرى من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجارى، للمواد التى لا تضاف للمجموع، أما امتحانات المواد الأساسية فتعقد امتحاناتها خلال الفترة بين 26 يونيو و19 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، وتكون جميع الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والاستيعاب لدة الطلاب وليس الحفظ والتلقين، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل.

ويتسلم الطلاب "مجلد مفاهيم"، يضم كل ما تحويه المناهج من مفاهيم، قوانين، خرائط، صور، وغير ذلك، مما يغنيهم عن الحفظ ويفرغهم للتركيز فى فهم مخرجات التعلم، حيث تجرى الامتحانات بنظام Ooen book، وبناء على ذلك يحظر على الطلاب اصطحاب أجهزة "التابلت" أو أى مصادر ورقية للمعرفة، كما يحظر عليهم اصطحاب أوراق بيضاء إلى داخل اللجان، وتعوضهم الوزارة عن ذلك بتوفير عدة أوراق بيضاء فى نهاية كراسات الأسئلة لاستخدامها كمسودات للإجابة.