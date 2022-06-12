انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد عبد القادر يتقدم للأهلي في شباك المصري بالسلوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /703936/أحمد-عبد-القادر-يتقدم-للأهلي-في-شباك-المصري-بالسلوم

تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها أمس.

دوت الخليج

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

تشكيل المصري للسلوم

فيما جاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.